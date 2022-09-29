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29 сентября, 17:10

Александр Мостовой допустил переход Андрея Мостового в клуб серии А

Виктория Кравченко

Экс-игрок «Сельты», «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может перейти в серию А.

Сообщалось, что в футболисте заинтересованы «Лацио», «Эмполи», «Верона», «Удинезе», «Монца» и «Сампдория». Однако позже ряд клуб опровергли эту информацию.

— Думаю, переход Мостового в Италию возможен. Трансферы российских игроков в европейские клубы еще возможны. Видимо, фамилия европейцам не дает покоя. Многие может думают, что Андрей мой сын, поэтому и хотят его пригласить. Странно, что испанские клубы ничего ему не предлагают, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Он также заявил, что в случае перехода, ему будет сложно адаптироваться к чемпионату Италии. Мостовой отмети, что у него есть качества для развития.

В этом сезоне 24-летний Мостовой провел за «Зенит» 10 матчей, стал автором 5 мячей и 2 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-o-vozmozhnom-perehode-andreya-mostovogo-vidimo-familiya-ne-daet-pokoya-evropejtsam/
Александр Мостовой
Андрей Мостовой
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