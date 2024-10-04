Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:09

Мостовой: «Я готов возглавить «Оренбург»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой выразил готовность стать главным тренером «Оренбурга».

«Я готов возглавить «Оренбург», — цитирует Legalbet Мостового.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

На этой неделе «Спартак» объявил, что Мостовой, проходящий обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, будет стажироваться в клубе.

Давид Деограсия. «Оренбург» отправил Деограсию в отставку! На его место уже очередь
Источник: Legalbet
Александр Мостовой
Футбол
ФК Оренбург

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Бельгии против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ
NYT сообщила о возможных проблемах со здоровьем Трампа
Пентагон назвал уничтожение Западом ракет над Украиной вовлечением в конфликт
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Сегодня
Вчера
Неделя