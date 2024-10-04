Мостовой: «Я готов возглавить «Оренбург»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой выразил готовность стать главным тренером «Оренбурга».

«Я готов возглавить «Оренбург», — цитирует Legalbet Мостового.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

На этой неделе «Спартак» объявил, что Мостовой, проходящий обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, будет стажироваться в клубе.