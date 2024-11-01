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Сегодня, 15:26

Александр Мостовой: «Спартак» не подходит к игре с ЦСКА фаворитом»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что «Спартак» не подходит фаворитом к матчу 14-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Я считаю, что «Спартак» не подходит к игре с ЦСКА фаворитом. Во-первых, армейцы неплохо играют, даже с учетом того, что они в последней игре чемпионата не смогли обыграть «Факел». Но такое бывает. Всю игру давили, давили, но не смогли забить. Плюс ЦСКА понимает, что «Спартак» — прямой конкурент, так еще играют на своем стадионе. Думаю, что 50 на 50», — сообщил Мостовой Vprognoze.ru.

Встреча ЦСКА — «Спартак» состоится 2 ноября в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой

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