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Сегодня, 15:48

Мостовой: «Черенков всегда спрашивал разрешение. Это что-то с чем-то»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о человеческих качествах экс-хавбека красно-белых Федора Черенкова.

«Когда мы говорим фамилию Черенков, мы говорим о человеческих качествах. Сейчас такого не хватает. В 1987-м я жил на базе в Тарасовке. У нас была комната, где мы смотрели всегда матчи. За день до игры сидел там. И вдруг дверь открывается и заходит Федя. Я сижу и думаю: «Елки палки, что-то не то...». Он заходит и спрашивает: «Сань, я могу зайти с тобой посмотреть?». Я так удивился. И он всегда спрашивал разрешение. Это что-то с чем-то», — сказал Мостовой.

Игра ветеранов московских «Спартака» и «Динамо» в память о Черенкове пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене», информирует пресс-служба РФС. Начало — в 20:00.

Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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