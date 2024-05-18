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Сегодня, 22:07

Мостовой: «Только я говорил, что интрига будет до последнего тура»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.

«Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только Мостовой. Вот мы это и видим. Все будет решаться в последнем туре. Все довольны, что есть такая интрига. Она есть не только вверху, но и в нижней части таблицы. Не могу сказать, кто лучше по игре из трех претендентов. Если бы «Зенит» в последних пяти играх, выиграл 1-2 матча то можно было бы назвать их», — сказал Мостовой «СЭ».

&laquo;Краснодар&raquo; вырвал победу в&nbsp;матче с &laquo;Сочи&raquo; (3:2) 18&nbsp;мая. Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от бело-голубых на 3 очка. Тройку лучших замыкает «Зенит» (51). При этом у петербуржцев есть одна игра в запасе.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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