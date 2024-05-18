Мостовой: «Только я говорил, что интрига будет до последнего тура»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.

«Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только Мостовой. Вот мы это и видим. Все будет решаться в последнем туре. Все довольны, что есть такая интрига. Она есть не только вверху, но и в нижней части таблицы. Не могу сказать, кто лучше по игре из трех претендентов. Если бы «Зенит» в последних пяти играх, выиграл 1-2 матча то можно было бы назвать их», — сказал Мостовой «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от бело-голубых на 3 очка. Тройку лучших замыкает «Зенит» (51). При этом у петербуржцев есть одна игра в запасе.