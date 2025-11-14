14 ноября, 21:05
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о давлении на «Спартак» со стороны СМИ.
«Спартак» — всегда самая обсуждаемая команда. Мы берем ее за основу. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит, а стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. Если «Зенит» еще один год ничего не выиграет, то будут также про него говорить. Оно же всегда так», — сказал Мостовой «СЭ».
После 15 туров «Спартак» идет на шестой строчке в РПЛ с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
Djin Ignatov
СПАРТАК так оступился что идти уже после некуда !! Или менять название которое дали ему Старостины ! Это не команда а какая то банда которая скрывает таких бе бандитов , как само руководство ! Это ПРОМЕС ! Который видимо поставлял руководствк также наркоту ! Такие же и болельщики ! ГНИЛЬЕ ! Никто не поставил вопрос об отставке руководства команды !
15.11.2025
Ryibolov
Что, интернет протянули?
15.11.2025
Ryibolov
Сам то понял что написал?
15.11.2025
Petr Bitkin
Конечно. Спартак говно в кишках, и првратился в прах. А вот сердец деби... то есть я хотел сказать: "болельщиков". "Он" вечен. И - ням :) Фанатеть не запретишь, это болезнь в сердце, наверное :)
15.11.2025
Petr Bitkin
Пой, ласточка, пой! Пой яркой весной! Сердце моё, наконец, успокой - пой, ласточка, пой, хи :)... какие вы все хорошие :)
15.11.2025
Dmitry Koltsov
утырков много,всяко орут(
15.11.2025
Dmitry Koltsov
Я хоть и конь,Спартак по граблям идет,но они с их обсером народная команда(сколько лайков и сколько дилайков),это не равнодушие народа к команде,так Римская империя строилась)
14.11.2025
hattabysh
Ну да, другие кричат ЗПРФ.
14.11.2025
Dmitry Koltsov
Не хотел царя коментировать,но оступится,промахнутся,подскользнутся это не Спартак(Спартак сегодня это,головой три раза подряд в одну стену,себе в ногу бесконечно стрельнуть и подскользнуться там где сами обосрались)
14.11.2025
EVVIP
Какой же длинный у Спартака конец...
14.11.2025
optimist61
так это тоже говорит о популярности клуба
14.11.2025
TokTram_
Аообще, "конец" провозглашают брледы "Спартака". Остальные - просто смеются )
14.11.2025
Ю.Ю.
Кто все? Ни от кого, кроме КБ, не слышал ничего подобного. Как и про дух, который есть только у спартаковцев.
14.11.2025
1~18
Зачем всех в секту записал?))
14.11.2025
1~18
Я рад, что ты знаешь историю))
14.11.2025
Gordon
Конечно, не кричат. Как минимум потому что они не "Спартак" :) А так эту хрень только некоторые слабо воспитанные кричат.
14.11.2025
Ю.Ю.
Так ведь вы, красно-белые, и горлопаните громче всех при первой же неудачи. Есно, не все, но очень многие.
14.11.2025
mikeV
Оступиться - это как? Это как если бы выигрывать чемпионат каждый год, а потом не выиграть? А причём тут Спартак?
14.11.2025
Gordon
Если только одержимые настолько, что в честь неудач "Спартака" ники себе придумывают:)))))
14.11.2025
Gordon
Сами себя провозгласили - и все стали так называть? :)))))))))
14.11.2025
gan75
Так это потому, что другие не кричат: "Мы Спартак, а вы г0вн0!"...
14.11.2025
1~18
последние 25 лет ржут над ним
14.11.2025
1~18
Разнылся. Вы ж сами себя провозгласили народной.
14.11.2025
555 555
Потому что Спартак есть Спартак. А другие нервно курят в сторонке.
14.11.2025