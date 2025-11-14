Видео
14 ноября, 21:05

Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о давлении на «Спартак» со стороны СМИ.

«Спартак» — всегда самая обсуждаемая команда. Мы берем ее за основу. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит, а стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. Если «Зенит» еще один год ничего не выиграет, то будут также про него говорить. Оно же всегда так», — сказал Мостовой «СЭ».

После 15 туров «Спартак» идет на шестой строчке в РПЛ с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

24

  • Djin Ignatov

    СПАРТАК так оступился что идти уже после некуда !! Или менять название которое дали ему Старостины ! Это не команда а какая то банда которая скрывает таких бе бандитов , как само руководство ! Это ПРОМЕС ! Который видимо поставлял руководствк также наркоту ! Такие же и болельщики ! ГНИЛЬЕ ! Никто не поставил вопрос об отставке руководства команды !

    15.11.2025

  • Ryibolov

    Что, интернет протянули?

    15.11.2025

  • Ryibolov

    Сам то понял что написал?

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Конечно. Спартак говно в кишках, и првратился в прах. А вот сердец деби... то есть я хотел сказать: "болельщиков". "Он" вечен. И - ням :) Фанатеть не запретишь, это болезнь в сердце, наверное :)

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Пой, ласточка, пой! Пой яркой весной! Сердце моё, наконец, успокой - пой, ласточка, пой, хи :)... какие вы все хорошие :)

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    утырков много,всяко орут(

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Я хоть и конь,Спартак по граблям идет,но они с их обсером народная команда(сколько лайков и сколько дилайков),это не равнодушие народа к команде,так Римская империя строилась)

    14.11.2025

  • hattabysh

    Ну да, другие кричат ЗПРФ.

    14.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Не хотел царя коментировать,но оступится,промахнутся,подскользнутся это не Спартак(Спартак сегодня это,головой три раза подряд в одну стену,себе в ногу бесконечно стрельнуть и подскользнуться там где сами обосрались)

    14.11.2025

  • EVVIP

    Какой же длинный у Спартака конец...

    14.11.2025

  • optimist61

    так это тоже говорит о популярности клуба

    14.11.2025

  • TokTram_

    Аообще, "конец" провозглашают брледы "Спартака". Остальные - просто смеются )

    14.11.2025

  • Ю.Ю.

    Кто все? Ни от кого, кроме КБ, не слышал ничего подобного. Как и про дух, который есть только у спартаковцев.

    14.11.2025

  • 1~18

    Зачем всех в секту записал?))

    14.11.2025

  • 1~18

    Я рад, что ты знаешь историю))

    14.11.2025

  • Gordon

    Конечно, не кричат. Как минимум потому что они не "Спартак" :) А так эту хрень только некоторые слабо воспитанные кричат.

    14.11.2025

  • Ю.Ю.

    Так ведь вы, красно-белые, и горлопаните громче всех при первой же неудачи. Есно, не все, но очень многие.

    14.11.2025

  • mikeV

    Оступиться - это как? Это как если бы выигрывать чемпионат каждый год, а потом не выиграть? А причём тут Спартак?

    14.11.2025

  • Gordon

    Если только одержимые настолько, что в честь неудач "Спартака" ники себе придумывают:)))))

    14.11.2025

  • Gordon

    Сами себя провозгласили - и все стали так называть? :)))))))))

    14.11.2025

  • gan75

    Так это потому, что другие не кричат: "Мы Спартак, а вы г0вн0!"...

    14.11.2025

  • 1~18

    последние 25 лет ржут над ним

    14.11.2025

  • 1~18

    Разнылся. Вы ж сами себя провозгласили народной.

    14.11.2025

  • 555 555

    Потому что Спартак есть Спартак. А другие нервно курят в сторонке.

    14.11.2025

    Александр Мостовой
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
