Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о давлении на «Спартак» со стороны СМИ. «Спартак» — всегда самая обсуждаемая команда. Мы берем ее за основу. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит, а стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. Если «Зенит» еще один год ничего не выиграет, то будут также про него говорить. Оно же всегда так», — сказал Мостовой «СЭ». После 15 туров «Спартак» идет на шестой строчке в РПЛ с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

