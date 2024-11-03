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Сегодня, 13:24

Александр Мостовой — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Результат на табло»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Не стоит говорить о том, понравилась игра или нет, как в последнее время люди начали в это русло уходить. Как правильнее играть, как красивее так далее. Все понимаю, что за красивую игру очки не дают — очки дают за то, что ты выходишь, а на 90-й минуте выигрываешь. Какая разница, какой счет? Результат на табло, а там уже рассуждайте.

Я был удивлен, когда говорили перед игрой, что ЦСКА лучше и он должен победить. Я прогнозировал ничью или кто-то победит в один мяч», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА на шестой строчке, имея в активе 24 очка.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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