Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Мостовой считает, что «Спартак» должен составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2024/25

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает красно-белых претендентами на медали в новом сезоне РПЛ.

«Спартак» при всем, что у него есть, обязан быть в тройке нашего чемпионата, к сожалению, это бывает нечасто, — цитирует Мостового ТАСС. — Поэтому красно-белые обязаны бороться за тройку в новом сезоне. Безусловно, у «Спартака» качественный состав, как бы не говорили о значимости тренера, потому что играют футболисты, они являются главными лицами, от них все зависит. «Спартак» входит в число клубов, которые должны составить конкуренцию «Зениту».

Сезон-2023/24 чемпионата России красно-белые завершили на 5-й строчке. Московский клуб набрал 50 очков после 30 туров, отстав от чемпиона «Зенита» на 7 очков.

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом» 21 июля.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
В Луганске сработала ПВО
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Минцифры заявило о значимости импортозамещения на фоне сбоев в работе Microsoft
Украинский пленный заявил о симпатии многих в ВСУ к России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Непомнящий: «Зенит» усилился россиянами, потому что бразильцы в любой момент могут уехать»
Черышев: «В новом сезоне будет команда-сюрприз, но чемпионом она не станет»
Слишкович объяснил, почему принял решение покинуть «Спартак»
«Ростов» арендовал вратаря «Зенита» Одоевского
«Оренбург» реализовал около 7 тысяч билетов на матч со «Спартаком»
Погостнов досрочно вернулся в «Локомотив» из белорусского «Арсенала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Ростов» арендовал вратаря «Зенита» Одоевского

Слишкович объяснил, почему принял решение покинуть «Спартак»