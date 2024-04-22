Мостовой: «Спартак» вышел играть с огромным желанием в матче с «Ростовом», им этого давно не хватало»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу московского клуба над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Я и говорил до начала матча, что «Спартак» может выиграть эту игру. Увидев составы, я понял, что так все и случится. Не знаю, перегорел ли «Ростов», но сегодня они сыграли очень плохо. «Спартак» вышел играть с огромным желанием, им этого давно не хватало. Это полностью заслуженная победа», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка. «Ростов» располагается на 8-й строчке (34).

25 апреля красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.