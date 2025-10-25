Видео
25 октября, 15:15

Мостовой о главном тренере «Оренбурга»: «Тем, кто всю жизнь играл, опыт и время не нужны? У меня опыта больше, чем людей на стадионе!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о новом главном тренере «Оренбурга» Ильдаре Ахметзянове.

«У «Оренбурга» новый главный тренер, но никто его не знает. Вроде, футбольный, играл. Комментаторы говорят, что ему надо набраться опыта, ему нужно время. Подождите! Тем, кто всю жизнь играл, не надо давать опыта и времени? А тем, кто меняются каждый месяц нужно давать время и опыт? Слишковичу не нужно было давать? А до него и еще пять человек было. Но эти фразы об опыте меня смешат. Иной раз спрашивают, почему вам, Александр Мостовой, не дают тренировать? Отвечаю, что у меня опыта нет (смеется). У меня опыта больше, чем людей на стадион ходит!» — сказал Мостовой «СЭ».

5 октября «Оренбург» объявил об отставке с поста главного тренера 42-летнего боснийца Владимира Слишковича, который руководил командой с октября 2024 года.

10 октября «Оренбург» объявил о назначении Ахметзянова на пост главного тренера.

19

  • ВАЛЕНТИН ХЛОПУНОВ

    Рано по иозрасту начал глупеть

    26.10.2025

  • Alexey Ushakov

    Какому президенту клуба нужен такой м***к тренером?

    25.10.2025

  • Nord fox

    хмм почему то я уверен , что предложения о тренрстве ему поступали. Но он отказался - ведь понимает , что пи..ть гораздо легче ,чем тренировать

    25.10.2025

  • Торвик

    Называется - сам не похвалишь , другие не похвалят !!!!!!!!!!!!!! Сколько же у него гонора !!!!!!!!!!!!!!!!! Как говорят в Одессе - ПО ГЛАНДЫ !!!!!!!!!!!!!!!! Был один такой ... там пришел - ПОБЕДЫ , в другой клуб - ОПЯТЬ ПОБЕДЫ . А потом назвал себя ОСОБЕННЫМ и ... победы кончились ... И стал просто кочевником ... А недавно опять вернулся домой ... с чего и начинал ...

    25.10.2025

  • hovawart645

    Коронуем, но не сейчас... А вот Спартак пусть попробует! (с)

    25.10.2025

  • hovawart645

    Царю нужен подвиг - это значит вытащить с низов наверх! Локо не подходит, нет героической составляющей)

    25.10.2025

  • МиГ66

    "Иной раз спрашивают, почему вам, Александр Мостовой, не дают тренировать?" А кто должен дать? Бери и тренируй. Не прав тут Мостовой. Играть и тренировать, Саша это абсолютно разные вещи. Не любой гениальный игрок вообще может быть тренером, а игравший посредственно - может оказаться хорошим тренером. Дествительно, взял бы Мостовой какой-нибудь клуб, да попробовал бы. Может на пользу пойдет, болтать будет меньше.

    25.10.2025

  • m_16

    Может Локомотив Царю доверить?

    25.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Этот фрик, честно говоря. уже утомил

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Тебе тоже понравился крашенный квиир из Зенита?!

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    МАХАЛ МАХАЛЫЧА ГНАТЬ ПОЗОРНОЙ МЕТЛОЙ И САНЮ ЦАРЯ КОРОНУЕМ НА ЧЕРКИЗОНЕ!

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    У меня опыта больше, чем людей на стадион ходит!» — сказал Мостовой. Вопрос к футбольный функционерам Спартака?! ЧТОЖ ВЫ С...КИ АЛЕКСАНДРА МОСТОВОГО - ИСТИННОГО СПАРТАЧА ИГНОРИРУЕТЕ?! ТВАРИ!!!

    25.10.2025

  • Lesii

    Мостовой рвется в трениры

    25.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Как же давит корона!)))

    25.10.2025

  • DemolisherAjax

    Дайте ему уже поработать! Обосрется с какой-нибудь командой,так заткнется может быть уже наконец :)

    25.10.2025

  • genry2012

    Из-за этого крашеного хея однофамильца из зенита, в ожидании сег матчей, не сразу понял смысл заголовка))) А Александр - тему знает как игрок

    25.10.2025

  • Эрик Стейн

    И снова он запел свою любимую песню:я лучший-а берут кого попало)))))Ну никак не хотят дать Царю сразу ТОП команду, а начать с чего-то поменьше-эго не позволяет)))

    25.10.2025

  • hovawart645

    Да дайте уже Царю команду! Любую! Хоть Оренбург, хоть Спартак, хоть Реал! И он покажет класс - золото РПЛ сразу заберёт!

    25.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Дядя Саша в огне

    25.10.2025

