Мостовой о главном тренере «Оренбурга»: «Тем, кто всю жизнь играл, опыт и время не нужны? У меня опыта больше, чем людей на стадионе!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о новом главном тренере «Оренбурга» Ильдаре Ахметзянове. «У «Оренбурга» новый главный тренер, но никто его не знает. Вроде, футбольный, играл. Комментаторы говорят, что ему надо набраться опыта, ему нужно время. Подождите! Тем, кто всю жизнь играл, не надо давать опыта и времени? А тем, кто меняются каждый месяц нужно давать время и опыт? Слишковичу не нужно было давать? А до него и еще пять человек было. Но эти фразы об опыте меня смешат. Иной раз спрашивают, почему вам, Александр Мостовой, не дают тренировать? Отвечаю, что у меня опыта нет (смеется). У меня опыта больше, чем людей на стадион ходит!» — сказал Мостовой «СЭ». 5 октября «Оренбург» объявил об отставке с поста главного тренера 42-летнего боснийца Владимира Слишковича, который руководил командой с октября 2024 года. 10 октября «Оренбург» объявил о назначении Ахметзянова на пост главного тренера.

ВАЛЕНТИН ХЛОПУНОВ Рано по иозрасту начал глупеть 26.10.2025

Alexey Ushakov Какому президенту клуба нужен такой м***к тренером? 25.10.2025

Nord fox хмм почему то я уверен , что предложения о тренрстве ему поступали. Но он отказался - ведь понимает , что пи..ть гораздо легче ,чем тренировать 25.10.2025

Торвик Называется - сам не похвалишь , другие не похвалят !!!!!!!!!!!!!! Сколько же у него гонора !!!!!!!!!!!!!!!!! Как говорят в Одессе - ПО ГЛАНДЫ !!!!!!!!!!!!!!!! Был один такой ... там пришел - ПОБЕДЫ , в другой клуб - ОПЯТЬ ПОБЕДЫ . А потом назвал себя ОСОБЕННЫМ и ... победы кончились ... И стал просто кочевником ... А недавно опять вернулся домой ... с чего и начинал ... 25.10.2025

hovawart645 Коронуем, но не сейчас... А вот Спартак пусть попробует! (с) 25.10.2025

hovawart645 Царю нужен подвиг - это значит вытащить с низов наверх! Локо не подходит, нет героической составляющей) 25.10.2025

МиГ66 "Иной раз спрашивают, почему вам, Александр Мостовой, не дают тренировать?" А кто должен дать? Бери и тренируй. Не прав тут Мостовой. Играть и тренировать, Саша это абсолютно разные вещи. Не любой гениальный игрок вообще может быть тренером, а игравший посредственно - может оказаться хорошим тренером. Дествительно, взял бы Мостовой какой-нибудь клуб, да попробовал бы. Может на пользу пойдет, болтать будет меньше. 25.10.2025

m_16 Может Локомотив Царю доверить? 25.10.2025

Симон Вирсаладзе Этот фрик, честно говоря. уже утомил 25.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Тебе тоже понравился крашенный квиир из Зенита?! 25.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР МАХАЛ МАХАЛЫЧА ГНАТЬ ПОЗОРНОЙ МЕТЛОЙ И САНЮ ЦАРЯ КОРОНУЕМ НА ЧЕРКИЗОНЕ! 25.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР У меня опыта больше, чем людей на стадион ходит!» — сказал Мостовой. Вопрос к футбольный функционерам Спартака?! ЧТОЖ ВЫ С...КИ АЛЕКСАНДРА МОСТОВОГО - ИСТИННОГО СПАРТАЧА ИГНОРИРУЕТЕ?! ТВАРИ!!! 25.10.2025

Lesii Мостовой рвется в трениры 25.10.2025

С детства за Уралмаш! Как же давит корона!))) 25.10.2025

DemolisherAjax Дайте ему уже поработать! Обосрется с какой-нибудь командой,так заткнется может быть уже наконец :) 25.10.2025

genry2012 Из-за этого крашеного хея однофамильца из зенита, в ожидании сег матчей, не сразу понял смысл заголовка))) А Александр - тему знает как игрок 25.10.2025

Эрик Стейн И снова он запел свою любимую песню:я лучший-а берут кого попало)))))Ну никак не хотят дать Царю сразу ТОП команду, а начать с чего-то поменьше-эго не позволяет))) 25.10.2025

hovawart645 Да дайте уже Царю команду! Любую! Хоть Оренбург, хоть Спартак, хоть Реал! И он покажет класс - золото РПЛ сразу заберёт! 25.10.2025