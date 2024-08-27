Мостовой — о Гонду: «Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги"

Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о переходе форварда Лусиано Гонду в «Зенит».

— «Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги. Наверняка, он хороший, но даже с его трансфером интрига в РПЛ будет и в этом сезоне, — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 23-летнего аргентинца составила около 12 миллионов евро. Гонду играл в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Константин Передерий