Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

21 июля, 23:56

Александр Мостовой — о Станковиче: «Начинать сезон с поражения в «Спартаке» всегда непросто»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

«Сейчас, конечно, не позавидуешь Станковичу. Начинать сезон с поражения, а еще и в «Спартаке» — это всегда непросто. Любой тренер хочет начинать с победы, но сегодня не сложилось. «Оренбург» — домашняя команда, с ними любому клубу тяжело играть. Посмотрим, что будет дальше. Пока рано делать какие-то выводы. После 4-5 туров и поговорим», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В следующем туре красно-белые встретятся в гостях с «Химками». Матч пройдет 28 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
Сборная США обыграла Южный Судан со счетом 101:100 в товарищеском матче
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Источник: Антон Миранчук может стать игроком «Панатинаикоса»

Защитник «Химок» Ориньо заявил о чемпионских амбициях: «Будем бороться с «Зенитом». Наша команда — топ»