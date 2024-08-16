Мостовой: «Абаскаль заработал в «Спартаке» столько денег, что точно знает, какая ветчина на вкус»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Гранады» Гильермо Абаскаля после поражения «Альбасете» (1:2) в матче 1-го тура второго дивизиона чемпионата Испании.

«Не слышал такого выражения раньше. 15 лет прожил в Испании и не слышал. Матерный язык везде одинаковый, но может быть, это выражение из региона, откуда он. Какая связь между говном и ветчиной? Он заработал в «Спартаке» столько денег, что точно знает, какая ветчина на вкус. Может лет 20 в Испании спокойно жить», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль тренировал «Спартака» с лета 2022 года. В середине апреля красно-белые объявили об увольнении тренера. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».