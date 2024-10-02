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Мостовой: «Зачем Станковича спрашивать про мою стажировку? Я же не член команды. Ужас!»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о стажировке.

Ранее в среду перед матчем FONBET Кубка России с московским «Динамо» Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участия в тренировках основной команды, так как у него свое место.

«А зачем его перед игрой спрашивают про стажировку? Станкович правильно сказал. Меня бы если о таком перед игрой спросили, то я бы тоже ответил, что думаю об игре и команде. Команда готовится к игре, зачем спрашивать об этом? Я же не член команды. Вообще, ужас! Он, наверное, ответил-то просто так, ждал вопросы по игре, а тут...» — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой должен пройти стажировку в «Спартаке» в октябре, экс-игрок красно-белых обучается в академии РФС с лета 2023 года.

(Даниил Нахлесткин)

Александр Мостовой
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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