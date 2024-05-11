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Сегодня, 18:04

Мостовой: «Хотел бы получать деньги, давно бы менял команды без стыда и совести, как делают это Абаскали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова экс-футболиста клуба Олега Иванова. Иванов заявил, что Мостовой хочет не тренировать «Спартак», а получать зарплату Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.

«Не помню такого, чтобы я просился в «Спартак» только из-за большой зарплаты. Если бы я хотел получать деньги, давно бы уже работал в командах, менял их как без стыда и совести, как делают это Абаскали», — приводит слова Мостового Sport24.

Экс-футболист отметил, что спокойно относится к словам Иванова, потому что футбол у него был и всегда будет на первом месте.

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. В августе 2022 года он стал главным тренером команды AMC Fight Nights из медиалиги. Мостовой не работал в профессиональных клубах.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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