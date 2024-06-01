Мостовой: «Пари НН» — красавцы, но пока не понятно, кто такой Илич»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре «Пари НН», сохранившей прописку в РПЛ по итогам сезона.

«Пари НН» — красавцы, молодцы. Команда показала характер, и решила задачу. Что касается Илича, то рано оценивать его работу. Пока ничего не понятно, что и какой он тренер. Задачу решил, но в РПЛ все может быть. У нас даже тренера с первого места увольняют», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В субботу, 1 июня, «Пари НН» на выезде обыграл тульский «Арсенал» (2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ. В первом встрече нижегородцы уступили своему сопернику со счетом 1:2.

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.