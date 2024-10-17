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Сегодня, 15:05

Мостовой — о тренерских курсах Гвардиолы: «Если приедет, поздороваюсь. Повспоминаем, как играли друг против друга»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, что РФС пригласил тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу вести тренерские курсы.

«Если приедет — поеду тоже поздороваюсь с ним. Повспоминаем как играли друг против друга. Смотрю на такое приглашение положительно. Спросить Гвардиолу об Абаскале? Пеп ответит также как и я: «Кто это?» Думаю, навряд ли он слышал об Абаскале что-то. Вот если спрошу про Хави, Иньесту, Кумана, Анчелотти, тогда он мне скажет, да. А про этого он ничего не знает. Может он его защитит как соотечественника, конечно, не знаю...», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что пригласил главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу провести лекции в академии тренеров РФС.

Дарик Агаларов

Александр Мостовой
Хосеп Гвардиола
Футбол
РФС

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