Мостовой — о Соболеве в «Зените»: «Теперь логики в его трансфере нет»

Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в петербуржский клуб после подписания сине-бело-голубыми Лусиано Гонду из «Аргентинос Хуниорс».

«Зачем теперь Соболев нужен, если купили этого аргентинца? Теперь логики в его трансфере нет. У «Зенита» есть Кассьерра, Сергеев и много других хороших игроков», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 23-летнего аргентинца составила около 12 миллионов евро. Гонду играл в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Константин Передерий