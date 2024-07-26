Мостовой — о компьютерных аналитиках: «Надо слушать людей, которые всю жизнь отдали футболу»

Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева об аналитиках, не игравших в футбол на профессиональном уровне.

«Мы — футбольные люди. Мы всю жизнь в него играли. Как мы можем по-другому про них рассуждать? Я слышал от многих людей, которые не выходили на поле, что они против таких, как Мостовой и Романцев. А что им еще делать? Они понимают, что в футбол не играли никогда. Надо слушать умных людей, которые всю свою жизнь отдали данному виду спорта, а не тех, кто на компьютере что-то решает. К сожалению, таких людей очень много именно в футболе. А в других видах спорта их мало», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.