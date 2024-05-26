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Сегодня, 16:25

Мостовой — о Тюкавине: «Три раза мяча коснется, а потом добьет в пустые ворота»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Многие называют Тюкавина лучшим по итогам сезона. А я следил за его игрой. Во многих встречах бывало так, что он за все 90 минут раза три коснется мяча, а потом в каком-то из эпизодов добивает в пустые ворота. Ну и что, называть его за это лучшим? Нельзя же так», — сказал Мостовой «СЭ».

В прошедшем сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин отметился 15 голами и 10 голевыми передачами в 30 матчах чемпионата России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Денис Сафронов

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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