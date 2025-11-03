Видео
3 ноября, 14:15

Мостовой — о Станковиче: «Помните, как его поздравляли на Матче легенд? Нас — никого, а тут сразу же»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе красно-белых к главному тренеру «Целе» Альберту Риере.

Ранее стало известно, что «Спартаку» придется заплатить от 1,5 до 2 миллионов евро за выкуп контракта Риеры.

«Знаком с Риерой, он много где поиграл. Но к слухам отношусь спокойно. Что мы только не видели в футболе за последнее время! Не ставлю вопрос, пойдет ли смена тренера на пользу «Спартаку». Мы каждый раз рассуждаем об этом, когда где-то и кого-то убирают. Еще ничего не произошло. Мы перетираем все это на терке. Уберут — придет другой. Помните, как поздравляли Деяна Станковича на Матче легенд «Спартака»? Нас никого не поздравляли, а тут сразу же. Мы знаем, что по Станковичу давно идут разговоры, тем более когда нет результата. Как я говорю, когда ты с деньгами, все тебя любят, но как только что-то случается, сразу становишься плохим», — сказал Мостовой «СЭ».

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

7

  • Grinopel

    Роль Мостового в Сельте и Станковиче в Интере несравнима.

    04.11.2025

  • 555 555

    Царь правду -матку рубит..........

    03.11.2025

  • TokTram_

    Вот Мостовой - плох всегда. Стабильность!

    03.11.2025

  • mate

    Настоящий царь прав. Солому себе подставляет. Состав чем силен? Никто вчера не был равен Кордобе, Сперцяну и Черникову. До Зенита, ЦСКА, Локо, Балтики, даже Динамо Москва далеко. по организаций игры. Игры нет. Дайте управление Мостовому на вторую половину. Хоть опыт наберет и резюме исправить. Шутка. Лучше отдать Аленичеву. Царь ему в помощники.

    03.11.2025

  • Diman_madridista

    Он заслужил. Он был одним из лидеров того Интера, который выиграл ЛЧ, да и перед этим в Лацио был совсем не плох. И кто ты перед ним, звезда Кана, Страсбура и Сельты, ни разу даже не сыгравший в Лиге чемпионов

    03.11.2025

  • Andrei Shulga

    Так это же понты!:joy:

    03.11.2025

    Александр Мостовой
    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
