Мостовой — о Станковиче: «Помните, как его поздравляли на Матче легенд? Нас — никого, а тут сразу же»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе красно-белых к главному тренеру «Целе» Альберту Риере.

Ранее стало известно, что «Спартаку» придется заплатить от 1,5 до 2 миллионов евро за выкуп контракта Риеры.

«Знаком с Риерой, он много где поиграл. Но к слухам отношусь спокойно. Что мы только не видели в футболе за последнее время! Не ставлю вопрос, пойдет ли смена тренера на пользу «Спартаку». Мы каждый раз рассуждаем об этом, когда где-то и кого-то убирают. Еще ничего не произошло. Мы перетираем все это на терке. Уберут — придет другой. Помните, как поздравляли Деяна Станковича на Матче легенд «Спартака»? Нас никого не поздравляли, а тут сразу же. Мы знаем, что по Станковичу давно идут разговоры, тем более когда нет результата. Как я говорю, когда ты с деньгами, все тебя любят, но как только что-то случается, сразу становишься плохим», — сказал Мостовой «СЭ».

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.