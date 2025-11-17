Видео
17 ноября, 22:31

Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»

Сергей Ярошенко
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму». Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо». Просто анекдот какой-то. Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

О своем решении 56-летний специалист объявил 17 ноября. Специалист отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Источник: РБ Спорт
23

  • выдр

    Над человеком, который одновременно на двух работах, смеется человек, двадцать лет никому не нужный. Ну ну..

    18.11.2025

  • Milanello

    Видимо имеются в виду два стула, на которых должен был усидеть Мостовой, но и их тоже занял Карпин)

    18.11.2025

  • Кариока_двойка.

    По понедельникам.

    18.11.2025

  • Sam17

    Да, насколько был классный футболист (полагаю, один из лучших в истории России) - настолько странный человек.

    18.11.2025

  • Кондрат Ник

    Набор банальностей. Тоже мне "футбольный человек" Мостовой. Не надо мало-мальски разбираться в футболе, чтобы понять, что Карпин так себе тренер. Было видно, как играет Ростов и как играет сборная России. "Мальчиков для битья" за деньги от РФС обыгрывать это не то, что обыгрывать мотивированных и мастеровитых соперников. Было бы странновато ожидать от Динамо чего-то другого, чем от Ростова или сборной, когда они играла с крепкими мотивированными соперниками. Думаю, что это беда не только Карпина, но и всего российского футбола.

    18.11.2025

  • Кондрат Ник

    Зажрались. Ленивые периоцененные легионеры и доморощенные россияне. Хозяева Динамо странноваты конечно. Смысл выбрасывать деньги на ветер с предсказуемым результатом? Нет в России сильных отечественных тренеров. Семак без денег Газпрома и переплаченных легионеров думаю аналог Карпина. Мусаев? Сомневаюсь. Краснодар выигрывает за счет другого по-моему. Кто интересуется российским футболом, тот в цирке не смеется, как после советской армии. Мостовой, как и Карпин просто балабол. Если он так разбирается в футболе, то почему он до сих пор не тренирует тот же Динамо? 3.14здеть-не мешки ворочать.

    18.11.2025

  • Max Stch

    где взялись еще два стула ?

    18.11.2025

  • marchela13

    Твой партнёр по спартачу,а там все такие.

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Думаю, у Карпина после таких слов может появиться "инстинкт Кирьякова"! Держи удар, Царь, потом не плачь!

    17.11.2025

  • Sam17

    А где Александр четыре стула насчитал?) Или он "спалил" Георгича, что тот ещё в каких-то двух местах подтренировывает, о чем широкой общественности неизвестно было? Тогда все понятно: на четырёх-то стульях точно не усидеть.)

    17.11.2025

  • Dolphin75

    :joy:

    17.11.2025

  • jo

    Как начнем с утра хохотать всей деревней, так и до вечера остановиться не можем...

    17.11.2025

  • Dolphin75

    :rofl:

    17.11.2025

  • Dolphin75

    В этот раз термоядерная попалась. Удачно сходил в магазин. Пейте без остановки напитки из Черноголовки)

    17.11.2025

  • Андрей Недобрый

    У царя теперь промблема, что выбрать- свинушек или полицаев...

    17.11.2025

  • 555 555

    А царь-то ненастоящий.

    17.11.2025

  • avp1960

    Мостовой сказал правду!!!

    17.11.2025

  • avp1960

    Мостовой не пьёт

    17.11.2025

  • svnest

    почему то пришло на ум что мостовой этакий бузова в футболе

    17.11.2025

  • Пёрышкин З.

    Саня, ты тpunepный...

    17.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Пьянь

    17.11.2025

  • Семён Фадеич

    Футбольный же человек был. Этот клоун, недавно говорил, что всегда будет поддерживать футбольных людей. Трепло спившееся.

    17.11.2025

  • Mr T

    Верю Царю! Я тоже рад!

    17.11.2025

    Александр Мостовой
    Валерий Карпин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
