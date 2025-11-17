Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо». «Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму». Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо». Просто анекдот какой-то. Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат», — цитирует Мостового «РБ Спорт». О своем решении 56-летний специалист объявил 17 ноября. Специалист отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Ролан Гусев. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

выдр Над человеком, который одновременно на двух работах, смеется человек, двадцать лет никому не нужный. Ну ну.. 18.11.2025

Milanello Видимо имеются в виду два стула, на которых должен был усидеть Мостовой, но и их тоже занял Карпин) 18.11.2025

Кариока_двойка. По понедельникам. 18.11.2025

Sam17 Да, насколько был классный футболист (полагаю, один из лучших в истории России) - настолько странный человек. 18.11.2025

Кондрат Ник Набор банальностей. Тоже мне "футбольный человек" Мостовой. Не надо мало-мальски разбираться в футболе, чтобы понять, что Карпин так себе тренер. Было видно, как играет Ростов и как играет сборная России. "Мальчиков для битья" за деньги от РФС обыгрывать это не то, что обыгрывать мотивированных и мастеровитых соперников. Было бы странновато ожидать от Динамо чего-то другого, чем от Ростова или сборной, когда они играла с крепкими мотивированными соперниками. Думаю, что это беда не только Карпина, но и всего российского футбола. 18.11.2025

Кондрат Ник Зажрались. Ленивые периоцененные легионеры и доморощенные россияне. Хозяева Динамо странноваты конечно. Смысл выбрасывать деньги на ветер с предсказуемым результатом? Нет в России сильных отечественных тренеров. Семак без денег Газпрома и переплаченных легионеров думаю аналог Карпина. Мусаев? Сомневаюсь. Краснодар выигрывает за счет другого по-моему. Кто интересуется российским футболом, тот в цирке не смеется, как после советской армии. Мостовой, как и Карпин просто балабол. Если он так разбирается в футболе, то почему он до сих пор не тренирует тот же Динамо? 3.14здеть-не мешки ворочать. 18.11.2025

Max Stch где взялись еще два стула ? 18.11.2025

marchela13 Твой партнёр по спартачу,а там все такие. 17.11.2025

SuperDennis Думаю, у Карпина после таких слов может появиться "инстинкт Кирьякова"! Держи удар, Царь, потом не плачь! 17.11.2025

Sam17 А где Александр четыре стула насчитал?) Или он "спалил" Георгича, что тот ещё в каких-то двух местах подтренировывает, о чем широкой общественности неизвестно было? Тогда все понятно: на четырёх-то стульях точно не усидеть.) 17.11.2025

Dolphin75 :joy: 17.11.2025

jo Как начнем с утра хохотать всей деревней, так и до вечера остановиться не можем... 17.11.2025

Dolphin75 :rofl: 17.11.2025

Dolphin75 В этот раз термоядерная попалась. Удачно сходил в магазин. Пейте без остановки напитки из Черноголовки) 17.11.2025

Андрей Недобрый У царя теперь промблема, что выбрать- свинушек или полицаев... 17.11.2025

555 555 А царь-то ненастоящий. 17.11.2025

avp1960 Мостовой сказал правду!!! 17.11.2025

avp1960 Мостовой не пьёт 17.11.2025

svnest почему то пришло на ум что мостовой этакий бузова в футболе 17.11.2025

Пёрышкин З. Саня, ты тpunepный... 17.11.2025

Sergey Mikhaylov Пьянь 17.11.2025

Семён Фадеич Футбольный же человек был. Этот клоун, недавно говорил, что всегда будет поддерживать футбольных людей. Трепло спившееся. 17.11.2025