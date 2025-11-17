17 ноября, 22:31
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».
«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму». Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо». Просто анекдот какой-то. Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
О своем решении 56-летний специалист объявил 17 ноября. Специалист отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Ролан Гусев.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Над человеком, который одновременно на двух работах, смеется человек, двадцать лет никому не нужный. Ну ну..
18.11.2025
Milanello
Видимо имеются в виду два стула, на которых должен был усидеть Мостовой, но и их тоже занял Карпин)
18.11.2025
Кариока_двойка.
По понедельникам.
18.11.2025
Sam17
Да, насколько был классный футболист (полагаю, один из лучших в истории России) - настолько странный человек.
18.11.2025
Кондрат Ник
Набор банальностей. Тоже мне "футбольный человек" Мостовой. Не надо мало-мальски разбираться в футболе, чтобы понять, что Карпин так себе тренер. Было видно, как играет Ростов и как играет сборная России. "Мальчиков для битья" за деньги от РФС обыгрывать это не то, что обыгрывать мотивированных и мастеровитых соперников. Было бы странновато ожидать от Динамо чего-то другого, чем от Ростова или сборной, когда они играла с крепкими мотивированными соперниками. Думаю, что это беда не только Карпина, но и всего российского футбола.
18.11.2025
Кондрат Ник
Зажрались. Ленивые периоцененные легионеры и доморощенные россияне. Хозяева Динамо странноваты конечно. Смысл выбрасывать деньги на ветер с предсказуемым результатом? Нет в России сильных отечественных тренеров. Семак без денег Газпрома и переплаченных легионеров думаю аналог Карпина. Мусаев? Сомневаюсь. Краснодар выигрывает за счет другого по-моему. Кто интересуется российским футболом, тот в цирке не смеется, как после советской армии. Мостовой, как и Карпин просто балабол. Если он так разбирается в футболе, то почему он до сих пор не тренирует тот же Динамо? 3.14здеть-не мешки ворочать.
18.11.2025
Max Stch
где взялись еще два стула ?
18.11.2025
marchela13
Твой партнёр по спартачу,а там все такие.
17.11.2025
SuperDennis
Думаю, у Карпина после таких слов может появиться "инстинкт Кирьякова"! Держи удар, Царь, потом не плачь!
17.11.2025
Sam17
А где Александр четыре стула насчитал?) Или он "спалил" Георгича, что тот ещё в каких-то двух местах подтренировывает, о чем широкой общественности неизвестно было? Тогда все понятно: на четырёх-то стульях точно не усидеть.)
17.11.2025
Dolphin75
:joy:
17.11.2025
jo
Как начнем с утра хохотать всей деревней, так и до вечера остановиться не можем...
17.11.2025
Dolphin75
:rofl:
17.11.2025
Dolphin75
В этот раз термоядерная попалась. Удачно сходил в магазин. Пейте без остановки напитки из Черноголовки)
17.11.2025
Андрей Недобрый
У царя теперь промблема, что выбрать- свинушек или полицаев...
17.11.2025
555 555
А царь-то ненастоящий.
17.11.2025
avp1960
Мостовой сказал правду!!!
17.11.2025
avp1960
Мостовой не пьёт
17.11.2025
svnest
почему то пришло на ум что мостовой этакий бузова в футболе
17.11.2025
Пёрышкин З.
Саня, ты тpunepный...
17.11.2025
Sergey Mikhaylov
Пьянь
17.11.2025
Семён Фадеич
Футбольный же человек был. Этот клоун, недавно говорил, что всегда будет поддерживать футбольных людей. Трепло спившееся.
17.11.2025
Mr T
Верю Царю! Я тоже рад!
17.11.2025