Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:53

Мостовой: «Миранчук смог бы найти себе место в «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник Антон Миранчук подошел бы московскому «Динамо».

«Антон Миранчук – это хороший футболист, а хороший футболист везде подойдет. Хочет ли руководство «Динамо» взять его? Не знаю, но я вижу, что Миранчук смог бы найти себе место в клубе. Да, там есть конкуренция, но Антон никому не уступил бы.

Что касается «Зенита», еще две недели назад я бы сказал, что Миранчуку там нет места, но сейчас травмы у двух ведущих футболистов. В этой ситуации Антон мог бы заинтересовать руководство «Зенита», – сказал Мостовой Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. После прошлого сезона 28-летний россиянин стал свободным агентом.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Антон Миранчук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
5
0
Читайте также
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его внешнюю политику
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Захарова сравнила заявление президента Чехии об СП с угрозами террористов
Суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вадим Евсеев проходит стажировку в ЦСКА

Кузьмичев: «Если «Севилья» рассматривала Тикнизяна в группе атаки, то испанский чемпионат подошел бы ему»