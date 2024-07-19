Мостовой: «Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона РПЛ»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ.

«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона РПЛ, но, если Клаудиньо и Вендел уйдут, это сильно ударит по команде. Найти замену им будет непросто, хотя сейчас есть Максим Глушенков, который может заменить Клаудиньо. С Венделом будет сложнее, его непросто заменить, но у «Зенита» очень много человек в команде. Может качество и пострадает, но у петербургской команды есть количество футболистов", — цитирует Metaratings.ru Мостового.

Сезон-2024/25 в чемпионате России стартует 20 июля. В первом туре «Зенит» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».