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Сегодня, 04:27

Мостовой: «Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, который вошел в список номинантов премии «Первая пятерка».

«Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ. Его прогресс нельзя не отметить. Алексей мечтает играть в «Барселоне»? Батраков — талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле. Он может играть в «Барселоне», если повезет и испанскому клуб понадобится такой игрок», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

19-летний Батраков в этом сезоне забил 10 голов и сделал 6 голевых передач в 16 матчах РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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