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Сегодня, 03:53

Мостовой: «У Тикнизяна есть все данные, чтобы заиграть в чемпионате Испании»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Севильи» к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«В Испании классный и один из самых сильных чемпионатов в Европе. У Тикнизяна есть все данные, чтобы заиграть в чемпионате Испании. У него хорошие данные, он быстрый, но все зависит от него самого. Не вижу причин, почему бы у Наира не получилось в Испании. Если есть вариант, почему бы не попробовать. Всегда можно вернуться в Россию, если не получится, и оказаться в хороших условиях.

Что касается аренды, можно понять «Севилью». В Европе это нормально, многие так делают. Вдруг у футболиста не пойдет. Никто не будет гладить по головке, надо проявлять себя», – цитирует Metaratings.ru Мостового.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

 
Наир Тикнизян. Источник: «Севилья» готовит улучшенное предложение по переходу Тикнизяна
Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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