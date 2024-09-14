Мостовой: «И для «Химок», и для Джикии — это хороший вариант»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в «Химки».

«И для команды, и для Джикии — это хороший вариант. В том плане, что это Москва, команда с амбициями. Прогнозировать, поможет он или нет «Химкам» остаться в РПЛ, трудно. Так про любого можно говорить, там их 25-30 человек играет. Не думаю, что «Химки» — это сильное падение в карьере.

Ещё сможет вернуться в команду первой восьмёрки? Не знаю. Но я об этом говорил уже много раз. У нас защитники, бывало, приезжали в 35 лет и становились лучшими игроками. Для нашего чемпионата удивительно, что тянули до этого времени и не смогли его приобрести", — цитирует Metaratings.ru Мостового.