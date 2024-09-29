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Сегодня, 06:24

Мостовой: «Уберите Кордобу у «Краснодара», и сразу будет понятен уровень Мусаева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом» (2:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Мусаев — лучший тренер РПЛ прямо сейчас? Не смешите меня. Какой еще лучший тренер. Игроки «Краснодара» обыграли игроков «Зенита» — это факт. А после одной победы такими фразами разбрасываться — смешно. Уберите Кордобу у «Краснодара», и сразу будет понятен уровень Мусаева. На поле играют футболисты, а не тренеры», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

«Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 24 очка и вышла в лидеры РПЛ. «Быки» опережают «Локомотив» (24) по дополнительным показателям.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Джон Кордоба
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар

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