Мостовой: «Приведу «Оренбург» к небывалым успехам, если выберут меня»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой подтвердил, что готов возглавить «Оренбург».

«Соглашусь ли возглавить «Оренбург»? Посмотрим. Пусть «Оренбург» обращается — тогда поговорим. Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

На этой неделе «Спартак» объявил, что Мостовой, проходящий обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, будет стажироваться в клубе.