Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:20

Мостовой: «Не ожидал от «Локомотива», что они будут в верху турнирной таблицы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Удивительно, сейчас говорят, что у «Спартака» в обороне проблемы. Когда «Спартак» четыре тура не пропускал, никто о проблемах в обороне не говорил. Все меняется очень быстро. «Локомотив» тоже начал хорошо, но приехал «Краснодар» и щелкнул им по носу. И все замолчали. Не нужно говорить «гоп», пока не перепрыгнешь. Одного тренера восхваляют, потом смотришь — его выгнали через три тура, и про него забыли. А через две недели он уже в другой команде. Безобразие, конечно.

Если говорить по игре, то это хорошая проверка и для одной, и для другой команды. Еще раз повторю: не ожидал от «Локомотива», что они будут в верху турнирной таблицы, но они молодцы, и пока это продолжается. В этой встрече нет фаворита. Если бы я не стал смотреть, то, скорее всего, подумал, что будет ничья. Другое дело, что вдруг кто-то возьмет и забьет. Как мы говорили о «Динамо» — «Спартак», что будет ничья, а взяли, удалили игрока «Динамо» ни за что, и тут же сразу все сломалось. «Спартак» вел 2:1, а в конце защитник ошибся, и 2:2 сыграли. Кто мог это спрогнозировать?» - цитирует Metaratings.ru Мостового.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 28 сентября, в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал подробности трансфера Пьянича
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Сегодня
Вчера
Неделя