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Сегодня, 02:52

Мостовой: «У Пиняева есть способности заиграть в Европе, в той же Испании»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта между «Локомотивом» и нападающим Сергеем Пиняевым.

«Еще года два назад я говорил, что Пиняев — хороший футболист, когда он играл в «Крыльях Советов». Природа наградила Сергея скоростными качествами, которых у многих нет. Ему всего лишь 19 лет, и уже сейчас он — один из самых талантливых футболистов России.

Но единственное, не нужно излишне его перехваливать. «Локомотив» именно по этой причине проиграл «Краснодару»! Игроков перехвалили. Начали там уже Батракова сравнивать с Месси! Ребят, успокойтесь... Я в 18 лет был уже лучшим молодым футболистом Советского Союза! Такое многим и не снилось.

А Пиняеву желаю профессионально относиться к футболу и пользоваться этим золотым временем. У него есть способности заиграть в Европе, в той же Испании, Я вижу, разбираюсь, у кого может получиться, у кого нет. Для этого у Сергея есть качества футбольные, которые только профессионалы могут рассмотреть», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

 
Сергей Пиняев. «Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым
Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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