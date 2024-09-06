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Мостовой: «Как мне работа Станковича? Все нравится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Как мне работа Станковича? Все нравится. Вижу только подтверждение моих слов после первого тура и поражения от «Оренбурга». Я сказал, что Станкович разберется, посмотрит состав, отберет игроков основы. Ясно, что сейчас был матч с «Рубином», в котором, можно сказать, был ничейный результат. Пенальти все признали, что неправильный — поставил Карасев. Но я в моменте сказал: такой пенальти ставить нельзя. И всегда есть ответы: в других матчах тоже ставили такие пенальти. Свое мнение по поводу судей я сказал. Проблема в том, что 95 процентов из них не играли в футбол, поэтому такое будет всегда», — цитирует Metaratings.ru Мостового.

«Спартак» в 7 матчах набрал 14 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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