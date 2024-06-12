Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:01

Мостовой: «Говорить о том, что Тюкавин перерос уровень чемпионата России, пока рано»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«По поводу того, что Тюкавин начнет новый сезон в «Динамо», а не переедет куда-то в Европу, то мы пока толком даже не знаем, кто в нем действительно заинтересован. На данный момент мы только слышим новости из СМИ и от агентов, что те заинтересованы, те смотрят, но ничего конкретного пока нет.

Можно вспомнить, как уходил Головин. Отовсюду была информация, что его хотят приобрести сразу несколько клубов. Мы знали, что это за команды, знали, что уже есть предложения. Поэтому в конечном итоге он и уехал, но про Тюкавина таких новостей пока нет. Да и говорить о том, что Константин перерос уровень чемпионата России, пока рано», — цитирует Legalbet Мостового.

21-летний форвард является воспитанником бело-голубых. В сезоне-2023/24 он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-rano-govorit-chto-tyukavin-pereros-uroven-rpl/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Британские СМИ опасаются, что сербские фанаты нападут на англичан на Евро
В группе С Евро-2024 сыграют Англия, Дания, Словения и Сербия
Суд в Москве арестовал на два месяца сотрудника НИИ ФСИН за призывы к терроризму
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе
Глава МИД Бразилии перечислил причины для отказа странам на вступление в БРИКС
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Шинник» арендовал у «Химок» защитника Скворцова

Филимонов: «Есть желание тренировать в профессиональном футболе — нет предложений»