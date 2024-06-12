Мостовой: «Говорить о том, что Тюкавин перерос уровень чемпионата России, пока рано»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«По поводу того, что Тюкавин начнет новый сезон в «Динамо», а не переедет куда-то в Европу, то мы пока толком даже не знаем, кто в нем действительно заинтересован. На данный момент мы только слышим новости из СМИ и от агентов, что те заинтересованы, те смотрят, но ничего конкретного пока нет.

Можно вспомнить, как уходил Головин. Отовсюду была информация, что его хотят приобрести сразу несколько клубов. Мы знали, что это за команды, знали, что уже есть предложения. Поэтому в конечном итоге он и уехал, но про Тюкавина таких новостей пока нет. Да и говорить о том, что Константин перерос уровень чемпионата России, пока рано», — цитирует Legalbet Мостового.

21-летний форвард является воспитанником бело-голубых. В сезоне-2023/24 он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.