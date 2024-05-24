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Сегодня, 04:46

Мостовой: «Сафонов — хороший вратарь, но у него много ошибок даже в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов — хороший вратарь, но у него много ошибок даже в РПЛ, чего уж говорить о чемпионате Франции? У нас СМИ постоянно кого-то куда-то отправляют. Сколько таких историй было? Сафонов в «ПСЖ», Пиняев в «Манчестер Юнайтед», Чалова в АПЛ провожали неоднократно. А по итогу все получали хорошие контракты и оставались на своих местах. Таких сказок было предостаточно», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В сезоне-2023/24 25-летний Сафонов сыграл 29 матчей и пропустил 27 голов. В 10 встречах ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-safonov-v-pszh-pinyaev-v-myu-takih-skazok-by-lo-predostatochno/
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