Мостовой: «Сафонов — хороший вратарь, но у него много ошибок даже в РПЛ»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов — хороший вратарь, но у него много ошибок даже в РПЛ, чего уж говорить о чемпионате Франции? У нас СМИ постоянно кого-то куда-то отправляют. Сколько таких историй было? Сафонов в «ПСЖ», Пиняев в «Манчестер Юнайтед», Чалова в АПЛ провожали неоднократно. А по итогу все получали хорошие контракты и оставались на своих местах. Таких сказок было предостаточно», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В сезоне-2023/24 25-летний Сафонов сыграл 29 матчей и пропустил 27 голов. В 10 встречах ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.