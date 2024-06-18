Мостовой: «Свою пользу Смолов точно принесет «Краснодару»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Переход в «Краснодар» для Смолова — это супер событие. Федор хороший нападающий, своего последнего слова он еще не сказал. Он будет хорошей заменой Кордобе. Ведь все понимают, когда Кордоба не играет, то это совсем другой «Краснодар». Свою пользу Смолов точно принесет «Краснодару», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.