Александр Мостовой: «Краснодар» дал бой «Зениту»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче 15-го тура «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

«Краснодар» мне очень понравился, до пропущенного мяча он был лучшей командой на поле, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового. — Гости вообще ни в чем не уступали «Зениту». В конце было видно, что команда нервничала, где-то торопилась, были ошибки. В общем, «Краснодар» дал бой «Зениту». Посмотрим, что будет дальше. Пока «Краснодар» очень впечатляет».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 очками.