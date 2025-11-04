Александр Мостовой назвал лучших футболистов в нынешнем сезоне РПЛ

4 ноября, 20:29
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал трех лучших футболистов в Российской премьер-лиге на данный момент.
«Я бы выделил тройку лучших. Однозначно это полузащитник Алексей Батраков из «Локомотива», Джон Кордоба из «Краснодара». Третьим назову Мирлинда Даку из «Рубина», все-таки многое от него зависит в команде. Но это на данный момент», — приводит слова Мостового ТАСС.
Батраков в сезоне-2025/26 забил 10 голов и возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. На счету Даку 8 мячей, Кордобы — 6.
05.11.2025
m_16
Максименко с какого?
04.11.2025
DemolisherAjax
Спросите у него кто лучший тренер :) Себя назовет,не постесняется :)
04.11.2025
zg
Странно,что Царь по привычке не назвал себя....
04.11.2025
Пень Джаб.UA*
А где Максименко и Кисляк?
04.11.2025
andy1962
Переоценил Даку. К названным Батракову и Кордобе добавлю Глушенкова.
04.11.2025
04.11.2025
Mr T
Первый должен быть Царь, а затем все остальные!:grin::grin::grin:
04.11.2025