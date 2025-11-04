Александр Мостовой назвал лучших футболистов в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал трех лучших футболистов в Российской премьер-лиге на данный момент.

«Я бы выделил тройку лучших. Однозначно это полузащитник Алексей Батраков из «Локомотива», Джон Кордоба из «Краснодара». Третьим назову Мирлинда Даку из «Рубина», все-таки многое от него зависит в команде. Но это на данный момент», — приводит слова Мостового ТАСС.

Батраков в сезоне-2025/26 забил 10 голов и возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. На счету Даку 8 мячей, Кордобы — 6.