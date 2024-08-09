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Сегодня, 11:42

Мостовой: «Переход Глушенкова — лучший трансфер лета, Барко дороговат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал переход нападающего Максима Глушенкова в «Зенит» лучшим трансфером этого лета.

«Переход Глушенкова — лучший трансфер этого лета. По соотношению цена-качество — точно. Но и по игре Максим пока полностью оправдывает ожидания. Барко? Дороговато он обошелся. Тоже хороший игрок, техничный. Неплохое приобретение, но все-таки за него заплатили очень много, поэтому лучшим переходом назвать не могу», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В 4-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Ахматом». Матч состоится 11 августа. «Зенит» днем ранее примет московское «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Зенит
Максим Глушенков
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