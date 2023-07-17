Мостовой: «Если в любой российский клуб взять пять-шесть сильных иностранцев, то они уравняются с «Зенитом»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о шансах «Зенита» в чемпионате России в следующем сезоне.

«Если в любой российский клуб взять пять-шесть сильных иностранцев, то они уравняются с «Зенитом». В том же Суперкубке отсутствие Вендела уже сказалось на игре питерцев. Он — футболист высокого уровня для российского чемпионата. Малкома тоже перекрыли хорошие иностранные защитники ЦСКА. В следующем сезоне «Зенит» также будет силен. Команда является фаворитом на чемпионство. Клуб будет иметь преимущество, пока в его составе играют футболисты такого уровня. На Суперкубок вышли восемь легионеров. Был бы Вендел и Родригао, то играли бы все десять. И клуб продолжает усиливаться», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.