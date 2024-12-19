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Сегодня, 17:01

Александр Мостовой назвал тройку лучших нападающих РПЛ

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал тройку лучших нападающих РПЛ.

«Топ-3 нападающих в РПЛ прямо сейчас? Кордоба, Угальде и Тюкавин. Именно эти ребята лучшие сейчас на мой взгляд. Особенно хорош Угальде», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

После 18 туров Манфред Угальде («Спартак») лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 18 голами, Джон Кордоба («Краснодар») располагается на пятом месте с 8 голами, Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — на восьмом месте с 7 мячами.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Джон Кордоба
Константин Тюкавин
Манфред Угальде
РПЛ
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