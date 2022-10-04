Мостовой: «Зенит» обязательно исправит ситуацию в Кубке России"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему «Зенит» проигрывает в Кубке России, но продолжает лидировать в РПЛ.

«У «Зенита» предостаточно футболистов, которые могут спокойно играть и выигрывать. Просто уровень многих игроков отличается, поэтому когда играют бразильцы и Ловрен с Барриосом — одно, а когда нет — другое. Тем более сейчас нет еврокубков. «Зенит» обязательно исправит ситуацию в Кубке России, еще три игры впереди — две выиграют, и все! По поводу чемпионства, мы сказали до и после первого тура, что «Зенит» на 90 процентов выиграет РПЛ. Команда лишний раз это подтверждает. Интрига будет до того момента, пока не отвалятся остальные клубы», — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. При этом команда занимает третье место в группе Кубка России, в трех матчах одержав одну победу.