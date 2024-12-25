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Сегодня, 12:03

Мостовой: «Багаж Аленичева, конечно, лучше багажа Абаскаля. Гильермо до него, как до Луны»

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» сравнил багаж бывших тренеров «Спартака» Дмитрия Аленичева и Гильермо Абаскаля.

«Багаж Аленичева, конечно, лучше багажа Абаскаля. У Димы такое прошлое, связанное с футболом. Абаскалю до него, как до Луны. Как и до Мостового и тех, кто играл в футбол всю свою жизнь. Как было хорошо, когда про этого испанца ничего не говорили и не писали. И хочу ему задать такой вопрос, а в футбол он не пробовал играть?» — сказал Мостовой «СЭ».

Аленичев был главным тренером «Спартака» с 2015 года до августа 2016 года.

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

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