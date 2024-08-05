Мостовой: «Я еще пять лет назад говорил, что Глушенков станет большим футболистом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Глушенков — топовый футболист, это игрок высокого уровня. Я еще пять лет назад говорил, что Глушенков станет большим футболистом. Футбольные люди видят сразу, кто и что из себя представляет. Все же очевидно. Глушенков выходит на поле и делает разницу. Слова Карпина? Давайте так: а Карпину, может, тоже есть в чем прибавить», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний россиянин забил 8 мячей в 5 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.