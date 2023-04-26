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Александр Мостовой: «У Захаряна спад, все уже знают, как против него действовать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Спад в игре Захаряна? Думаю, он есть, история с «Челси» сто процентов повлияла на него. Но уже ведь прошло много времени, можно было и собраться. Сейчас он игрок основы, вызывается в сборную, к нему все привыкли. Соперники знают, как против него действовать. Думаю, причина в этом», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян провел 31 матч в составе «Динамо» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает российского полузащитника в 15 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
0
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