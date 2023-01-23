Мостовой оценил, кто из российских футболистов мог бы уехать в сильный европейский чемпионат

Бывший полузащитник «Бенфики», «Страсбура», «Кана» и «Сельты» Александр Мостовой оценил перспективы российских футболистов с точки зрения их возможного отъезда в один из европейских чемпионатов.

«Это довольно сложный вопрос в нынешней ситуации. Но если судить исключительно по футбольным качествам, то первым приходит в голову Арсен Захарян. О нем часто говорили в таком контексте, но что-то срывается. Сергей Пиняев еще очень молодой. Он еще года два-три может спокойно поиграть в российской премьер-лиги, хотя у него есть способности, которые будут востребованы в Европе. Игорь Дивеев — защитник довольно неплохого уровня.

У нас вроде бы много молодых и перспективных футболистов, но и в Европе их тоже предостаточно. И не только в Европе, ведь туда едут игроки со всего мира», — сказал Мостовой Vprognoze.ru.

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и клубы из РФ от международных соревнований.