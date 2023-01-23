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Сегодня, 17:38

Мостовой оценил, кто из российских футболистов мог бы уехать в сильный европейский чемпионат

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Бенфики», «Страсбура», «Кана» и «Сельты» Александр Мостовой оценил перспективы российских футболистов с точки зрения их возможного отъезда в один из европейских чемпионатов.

«Это довольно сложный вопрос в нынешней ситуации. Но если судить исключительно по футбольным качествам, то первым приходит в голову Арсен Захарян. О нем часто говорили в таком контексте, но что-то срывается. Сергей Пиняев еще очень молодой. Он еще года два-три может спокойно поиграть в российской премьер-лиги, хотя у него есть способности, которые будут востребованы в Европе. Игорь Дивеев — защитник довольно неплохого уровня.

У нас вроде бы много молодых и перспективных футболистов, но и в Европе их тоже предостаточно. И не только в Европе, ведь туда едут игроки со всего мира», — сказал Мостовой Vprognoze.ru.

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и клубы из РФ от международных соревнований.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10595480-mostovoj-nazval-rossijskih-futbolistov-kotorye-mogut-uehat-igrat-v-evropu.html
Александр Мостовой
Арсен Захарян
Игорь Дивеев
Сергей Пиняев
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