Мостовой о «Спартаке»: «Слово позор я не скажу, но первый тайм не очень»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил первый тайм в матче 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом».

«Игра длится 90 минут. Много раз видели матчи, когда в первом тайме плохо, а дальше меняется игра. Первый тайм не очень, но слово позор я не скажу. Были моменты у «Спартака», «Оренбург» же тоже играет. Давайте дождемся конца. Вдруг, сейчас что-то произойдет», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» и «Оренбург» не сумели открыть счет в первом тайме матча 13-го тура РПЛ — 0:0.