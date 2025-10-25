Мостовой о «Спартаке»: «Слово позор я не скажу, но первый тайм не очень»

25 октября, 15:07
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил первый тайм в матче 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом».
«Игра длится 90 минут. Много раз видели матчи, когда в первом тайме плохо, а дальше меняется игра. Первый тайм не очень, но слово позор я не скажу. Были моменты у «Спартака», «Оренбург» же тоже играет. Давайте дождемся конца. Вдруг, сейчас что-то произойдет», — сказал Мостовой «СЭ».
«Спартак» и «Оренбург» не сумели открыть счет в первом тайме матча 13-го тура РПЛ — 0:0.
clyushnikoff
это не позор это ПОЗОРИЩЕ
25.10.2025
Artorixus
Так ведь Царь мягко выразился потому, что возможно знает то, чего нам неизвестно, может его тоже боссы рассматривают на должность тренера Спартака, тогда зачем же ...?
25.10.2025
Vadson
а здесь это слово мягковато будет, к сожалению. Надо вещи называть своими именами)
25.10.2025