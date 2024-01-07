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Сегодня, 16:28

Александр Мостовой оценил приобретения «Зенита» в зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о приобретениях «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Неудивительно, что «Зенит» начинает скупать футболистов. Они делают все, чтобы не потерять чемпионство. Так что было понятно, что «Зенит» будет активно работать над трансферами этой зимой. Думаю, весной «Зенит» будет другим — выглядеть иначе, увереннее. Все-таки после потери Малкома был небольшой спад. А сейчас, возможно, придет новая звезда. Посмотрим. Тем интереснее будет наблюдать за чемпионской гонкой», — цитирует Мостовго «РБ Спорт».

11 января сине-бело-голубые пройдут медосмотр в Международном медицинском центре «СОГАЗ». 14 января игроки клуба из Санкт-Петербурга отправятся на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-vesnoj-zenit-budet-drugim-oni-delayut-vse-chtoby-ne-poteryat-chempionstvo/
Александр Мостовой
ФК Зенит
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