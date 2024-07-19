Мостовой: «Чемпионство «Спартака» в новом сезоне — что-то из области фантастики»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых выиграть чемпионат России-2024/25.

«Не вижу, за счет чего «Спартак» способен выиграть чемпионат. Только если поможет удача, и все соперники покажут свой худший футбол. Да, Станкович пришел, вроде неплохой специалист, но Семак в «Зените» уже шесть лет команду строит. Вряд ли так сходу получится отобрать у него титул», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В первом туре РПЛ-2024/25 «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», «Спартак» сыграет против «Оренбурга».