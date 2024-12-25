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Мостовой — о словах Абаскаля про Угальде: «Так можно и Месси найти»

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, что он нашел для клуба нападающего Манфреда Угальде.

«Найти не трудно. Каждый может сказать, что он нашел какого-то там в футболе. Когда у тебя есть деньги и возможности, то найти такого игрока — легко. А ты попробуй это сделать без огромных ресурсов. Так можно и Месси найти. А вообще лучше Абаскалю совесть найти, но это не всем дано», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

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Александр Мостовой
Манфред Угальде
Гильермо Абаскаль
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