Мостовой — о словах Абаскаля про Угальде: «Так можно и Месси найти»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, что он нашел для клуба нападающего Манфреда Угальде.

«Найти не трудно. Каждый может сказать, что он нашел какого-то там в футболе. Когда у тебя есть деньги и возможности, то найти такого игрока — легко. А ты попробуй это сделать без огромных ресурсов. Так можно и Месси найти. А вообще лучше Абаскалю совесть найти, но это не всем дано», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.