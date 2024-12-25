Мостовой о словах Абаскаля: «Еду в аэропорт Шереметьево, чтобы забрать его оставшийся багаж»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав красно-белых.

«Я сейчас еду в аэропорт Шереметьево, чтобы там забрать оставшийся какой-то багаж Абаскаля. Я тоже хочу кое-что забрать, чтобы мне потом пригодилось в футболе (смеется). Гильермо рассмешил... Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных людей. Интересно, а в «Гранаде» он не оставил багаж? Таким людям не хватает совести!» — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024-го. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

Красно-белые ушли на зимнюю паузу в РПЛ на 3-м месте в турнирной таблице с 37 очками, уступая 2 очка лидирующим «Краснодару» и «Зениту».